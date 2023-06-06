Владимир Винокур награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Путин наградил артиста Винокура орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени
Награда вручена за многолетнюю плодотворную деятельность.
Артист Владимир Винокур награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени за большой вклад в развитие культуры. Такой документ подписал президент России Владимир Путин.
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ первой степени Винокура Владимира Натановича — артиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства», — говорится в новом указе.
Владимир Винокур с 1989 года руководитель Государственного «Театра пародий Владимира Винокура», а также полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Музыкант в свое время выступал на закрытых концертах для партийных лидеров, давал концерты перед советскими войсками в Афганистане. Вместе с продюсером Владиславом Москалевым организовал в Москве концертную программу «Звезды балета XXI века», проходящую в Кремлевском дворце съездов.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как отпраздновал юбилей Владимир Винокур.
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