Опасная доза: в России будут наказывать за вождение под воздействием лекарств

Эфирная новость 17 0

Правительство утвердит список препаратов, ухудшающих внимание и реакцию.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Петров Сергей; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В России будут наказывать за вождение под воздействием лекарств. Список препаратов утвердит правительство.

В этот перечень могут попасть анестетики, снотворные, противо-эпилептические и седативные средства, а также другие вещества, которые ухудшают внимание и реакцию, но, при этом, не являются наркотиками.

Изменения в Административный кодекс вносятся по инициативе Конституционного суда России, который и обнаружил пробел в законодательстве. Парламентариев обязали незамедлительно его устранить.

+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
81.25
-0.08 86.95
-0.08
Время применить самое сильное оружие: китайский совет дня на среду, 7 июн...

Последние новости

7:13
«Тотальная борьба»: что изменит назначение Бена Уоллеса генсеком НАТО
7:05
Авиация и артиллерия ВС РФ поразили три бригады боевиков ВСУ в зоне спецоперации
6:50
Инъекции или смена имиджа: раскрыт секрет преображения российских звезд
6:42
Опасная доза: в России будут наказывать за вождение под воздействием лекарств
6:36
Маленький мальчик погиб при пожаре в московской квартире
6:23
В Приморье под грузовиком обрушился автомобильный мост

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
Оказался не таким пушистым: объявивший себя наследником Зайцева погряз в долгах
Волочкова заявила, что навсегда бросила пить, и собралась замуж за Шаляпина
«Еще минут 40 плакала»: Алексей Романоф о премьере Лолиты с песней «Раневская»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео