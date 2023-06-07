Рейдерский налет: пчелы попытались лишить мужчину автомобиля в Подмосковье
Пчелы попали в салон автомобиля в Подмосковье
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow; 5-tv.ru
Владелец машины позвал на помощь местных пчеловодов.
Жителю Подмосковья пришлось отстаивать право на собственный автомобиль. Люберецкие пчелы буквально устроили рейдерский захват.
В одном из дворов насекомые попытались обжиться в чужой легковушке. Владелец машины позвал на помощь местных пчеловодов.
В итоге жужжащее семейство благополучно перенесли в более подходящее место, окурили дымарем, дождались, пока они уснут, и поместили в контейнер для перевозки.
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