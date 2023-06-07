«Откровенная форма абсурда»: в офисе Зеленского недовольны позицией Илона Маска

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 62 0

В офисе Зеленского раскритиковали Илона Маска за новое шоу Такера Карлсона

«Откровенная форма абсурда»: в офисе Зеленского недовольны позицией Илона Маска

Фото: www.globallookpress.com

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Бизнесмен выразил свое мнение по ситуации на Каховской ГЭС ретвитом поста одного журналиста.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал свое недовольство по поводу бизнесмена и владельца Twitter Илона Маска, который ретвитнул пост бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, возложившего ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Украину.

Все началось с того, что в первом эпизоде нового шоу Tucker on Twitter телеведущий заявил, что «любой честный человек после изучения доказательств придет к заключению, что именно Украина несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС». А Илон Маск решил опубликовать этот пост о рассуждениях вины Украины у себя на страничке. Более того, бизнесмен подписал так: «будет здорово, чтобы на платформе были шоу всех сторон политического спектра».

Михаил Подоляк остался недоволен этой выходной и также ответил в Twitter владельцу соцсести.

«Илон Маск: „Идея, давай послушаем блог Такера Карлсона с конспирологическими теориями о том, что это сделала сама Украина!“. Это какая-то откровенная форма абсурда? Или это доказательство теории о том, что чем абсурднее ложь, тем легче ее продать?» — написал Подоляк.

Удар по гидроэлектростанции был нанесен в ночь на 6 июня. Немыслимым преступлением назвал подрыв дамбы российский постпред при ООН Василий Небензя.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Матвиенко назвала терактом и военным преступлением удар ВСУ по Каховской ГЭС.

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