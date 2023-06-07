Матвиенко назвала терактом и военным преступлением удар ВСУ по Каховской ГЭС
Сенаторам поручено подготовить заявление с изложением всей ситуации.
Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia
Удары по Каховской ГЭС были настоящим терактом и военным преступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.
По ее словам, последствия разрушения Каховской ГЭС будет на себе испытывать еще «не одно поколение». Также председатель поручила сенаторам подготовить заявление СФ в связи с ударом по Каховской ГЭС с изложением ситуации.
Удар по гидроэлектростанции был нанесен в ночь на 6 июня. Немыслимым преступлением назвал подрыв дамбы российский постпред при ООН Василий Небензя.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что вице-премьер Абрамченко заявила об атаке на Каховскую ГЭС.
- 7 июн
- В подтопленной Херсонской области начинают проведение противоэпидемических мер
- 7 июн
- Голая Пристань оказалась почти полностью затоплена из-за прорыва Каховской ГЭС
- 7 июн
- «Настоящий экоцид»: вице-премьер Абрамченко об атаке на Каховскую ГЭС
- 7 июн
- В Новой Каховке сбросили самодельное устройство на спасателей, эвакуировавших население
- 7 июн
- «Меньше тайны»: американский журналист о причастности Киева к атаке на Каховскую ГЭС
- 7 июн
- Около семи человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
- 7 июн
- Режим ЧС ввели в Херсонской области из-за ситуации с Каховской ГЭС
- 7 июн
- В Новокаховском округе сообщили о снижении уровня воды после затопления
- 7 июн
- Россия призвала ООН дать объективную оценку действиям Украины
- 7 июн
- В Белом доме отказались назвать виновных в разрушении Каховской ГЭС
Читайте также
43%
-0.08 86.95
-0.08
Нашли ошибку?