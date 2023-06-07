Матвиенко назвала терактом и военным преступлением удар ВСУ по Каховской ГЭС

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Сенаторам поручено подготовить заявление с изложением всей ситуации.

Матвиенко назвала терактом и военным преступлением удар ВСУ по Каховской ГЭС

Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС Спецоперация

Удары по Каховской ГЭС были настоящим терактом и военным преступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

По ее словам, последствия разрушения Каховской ГЭС будет на себе испытывать еще «не одно поколение». Также председатель поручила сенаторам подготовить заявление СФ в связи с ударом по Каховской ГЭС с изложением ситуации.

Удар по гидроэлектростанции был нанесен в ночь на 6 июня. Немыслимым преступлением назвал подрыв дамбы российский постпред при ООН Василий Небензя.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что вице-премьер Абрамченко заявила об атаке на Каховскую ГЭС.

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