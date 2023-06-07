Татьяна Буланова объяснила выбор платья на третью свадьбу: критики было немало

|
Рита Миронова
Рита Миронова 1 688 0

Буланова объяснила выбор белого платья на свадьбу желанием стать принцессой

Татьяна Буланова объяснила выбор платья на третью свадьбу: критики было немало

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Интернет-пользователи назвали пышный наряд артистки неудачным и старомодным. Как она ответила на критику?

Певица Татьяна Буланова объяснила выбор платья на свою третью свадьбу: на торжественной церемонии она была в пышном белом платье, которое многие сочли слишком старомодным.

«Мне что-то так захотелось увидеть себя принцессой! И решила, что будет такое необычное платье — нежное, белое», — цитирует знаменитость Woman.ru.

Наряд она придумала еще за два месяца до торжества и осталась довольна своим выбором. Поэтому на негативные отзывы и комментарии звезда внимания не обращает.

По мнению ряда стилистов, Булановой больше подошел бы белый костюм или того же цвета смокинг, а выбранное платье оказалось не самым удачным, потому что в нем не были учтены все параметры.

Буланова отмечала свадьбу несколько дней: на следующие сутки после основного торжества исполнительница решила продолжить праздник и собрала самых близких. Тогда она сменила свое белоснежное одеяние на кофту, джинсы и кеды.

Новоиспеченный муж певицы бизнесмен и бывший теннисист Валерий Руднев сделал выбор в пользу синего льняного костюма с футболкой и мокасинами. Пара отправилась с приглашенными гостями в ресторан на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж Булановой похвастался новой молодой девушкой.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
81.46
0.21 87.17
0.22
Время применить самое сильное оружие: китайский совет дня на среду, 7 июн...

Последние новости

22:27
Неизвестные бросили дымовую гранату в детский центр
22:11
Уклонистов могут лишить права управлять автомобилем
21:59
По ложному следу: в США выдвинули новую версию теракта на «Северных потоках»
21:46
Фантастический фильм «Сквозь время» выйдет в прокат 15 июня
21:34
Спасались бегством: реки кипятка заполонили улицы Владивостока
21:26
Благодарят за теплый прием: что происходит с застрявшими в Магадане туристами

Сейчас читают

"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая
«Без лишнего шума»: дочь отреагировала на странные слухи о здоровье Федосеевой-Шукшиной
К госпитализированному Панфилову не пускают даже сына: где сейчас режиссер?
«У американцев сдают нервы»: зачем США начали пугать мир инопланетными кораблями

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео