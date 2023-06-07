VK Fest анонсировал финальный лайнап пяти городов и зоны фестиваля

Гостей самого масштабного развлекательного события страны ждут выступления любимых артистов, множество тематических зон, более 200 различных активностей, встречи с кумирами, автограф-сессии, конкурсы и памятные подарки.

На набережной Цесаревича во Владивостоке 17 июня перед гостями фестиваля выступят Баста, Mary Gu, DEAD BLONDE + GSPD, VAVAN, MIA BOYKA и KARA KROSS, Ольга Бузова.

В новосибирском парке «Арена» 24 июня на сцену выйдет Баста, OG Buda, DEAD BLONDE + GSPD, KARA KROSS.

На Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса 8 июля атмосферу праздника будут создавать DJ SMASH, Коста Лакоста, Звонкий, Султан Лагучев и Мари Краймбрери.

Зрители VK Fest смогут не только услышать любимых исполнителей, но и интересно провести свой досуг. В Новосибирске, Владивостоке и Сочи гостей фестиваля будут ждать общие развлекательные зоны, где каждый сможет подобрать себе активность по вкусу: например, побывать на творческих и спортивных мастер-классах или первым увидеть технологические новинки. Также для всех желающих будут доступны яркие фотозоны и анимационные шоу.

В Москве и Санкт-Петербурге активности будут представлены в отдельных зонах. Московская площадка предложит на выбор локации «Видеоигры», «Технологии», «Лекторий», «Спорт», «Семья», «Развлечения», «Блогеры», «Косплей», «Творчество». В городе на Неве помимо этих зон будет работать еще локация «Драйв».

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:

«Мы готовимся запустить самый масштабный фестиваль в истории VK Fest, который стартует уже через месяц. В этом году мы не только расширили географию фестиваля, но и разнообразили лайнап, пригласив музыкантов самых разнообразных жанров. Впервые более 100 артистов выступят в пяти городах и порадуют фанатов разных возрастов и музыкальных предпочтений. Мы сделали все, чтобы каждый гость провел свои лучшие выходные на VK Fest».

Самый большой лайнап VK Fest представлен в Москве и Санкт-Петербурге

В петербургском Парке 300-летия 1 и 2 июля на тематических сценах выступят более 70 артистов и коллективов. За два фестивальных дня на Синей сцене VK Fest новинки и хиты исполнят популярные исполнители ANNA ASTI, МОТ, Dabro, Ramil’, Лолита, ELMAN, Andro, Gafur, HammAli & Navai, Mary Gu, IOWA, L’One, JONY, ИВАНУШКИ International, Zivert, Элджей, Seville, Мари Краймбрери, GAYAZOV$ BROTHER$ и Ваня Дмитриенко.

На Белой сцене гостей фестиваля будут ждать герои альтернативной сцены: Big Baby Tape, SALUKI, Wildways, Boulevard Depo, Антоха МС, LOVV66, HELLA HILLZ, Aarne, Эрика Лундмоен, Kamazz, Хаски, Платина, OG Buda, Мэйби Бэйби, 10AGE, ANIKV, VERBEE, Коста Лакоста и LYRIQ.

На Фиолетовой сцене выступят самые модные фрешмены КУОК, Zventa Sventana, Тося Чайкина, Green Apelsin, Luverance, КРИМИ КРАЙ, Myqeed, HOLLYFLAME, Levandowskiy & SCHE, Фейгин, Никита Киоссе, Наша Таня, «Видеокассета твоих родителей», Дима Пермяков, «Мытищи в огне», «Нееет, ты что», 3.56 am, Тима Акимов, ISMA и Basiaga.

На отдельной сцене Радио Рекорд в Петербурге слушателей порадуют именитые диджеи: Swanky Tunes, BYOR, DJ M.E.G., DJ GROOVE, ZAPRAVKA, DJ DIMIXER, KTO DJ? , ZESKULLZ, BIICLA, VOLAC, Filatov & Karas, FEEL.

В московском Парке Горького 15 и 16 июля выступят более 60 музыкантов и коллективов. На Синей сцене — ANNA ASTI, HammAli & Navai, Элджей, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil’, ELMAN, Andro, Gafur, Люся Чеботина, Mary Gu, L’One, JONY, ИВАНУШКИ International, Zivert, Seville, Елка, МОТ, Лолита, Ольга Серябкина и MIA BOYKA.

На Белую сцену выйдут Big Baby Tape, Markul, Boulevard Depo, LOVV66, 10AGE, HELLA HILLZ, Aarne, Асия, Эрика Лундмоен, Хаски, Платина, OG Buda, SALUKI, Антоха МС, Мэйби Бэйби, ANIKV, «Три дня дождя», LYRIQ и Kamazz. На Фиолетовую — КУОК, Zventa Sventana, Green Apelsin, «Маяк», Наша Таня, XARISTA, Ocean Jet, MANTULINY, «Мытищи в огне», КРИМИ КРАЙ, Levandowskiy & SCHE, HOLLYFLAME, Тося Чайкина, PALC, Luverance, «Нееет, ты что», «Видеокассета твоих родителей», 3.56 am, CHEBANOV, Тима Акимов и DAASHA.

Позже также будут представлены известные спикеры и блогеры — участники VK Fest 2023. Билеты на фестиваль доступны на официальном сайте: vkfest.ru.