«Решение окончательно»: будут ли повторные референдумы в новых регионах РФ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

МИД: в РФ не видят необходимости в повторных референдумах в новых регионах

«Решение окончательно»: будут ли повторные референдумы в новых регионах РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АЛЕКСАНДР ПОЛЕГЕНЬКО

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Чего хотят местные жители?

Россия не видит необходимости в повторных референдумах в новых регионах. Об этом сообщает МИД РФ.

«Принятое их жителями решение окончательно», — говорится в сообщении.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных в регионах референдумов, где «за» проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд некоторых государств отказался признавать их, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как жителей новых регионов России обеспечат полисами ОМС.

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