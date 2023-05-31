Жителей новых регионов России обеспечат полисами ОМС

Граждане присоединенных субъектов должны полноценно вступить в систему.

Жители новых регионов России будут обеспечены полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) до конца 2023 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

«До 31 декабря 2023 года все граждане новых регионов должны быть обеспечены полисами обязательного медицинского страхования, чтобы полноценно с 1 января 2024 года вступить в систему обязательного медицинского страхования», — сказала Голикова.

До этого Путин призвал провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах РФ. Голикова ответила, что власти проведут соответствующую работу в ближайшее время.

Сейчас в новых российских регионах ремонтируется каждая третья поликлиника и больница. Завозится современное оборудование.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных в регионах референдумов, где «за» проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд некоторых государств отказался признавать их, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах РФ.