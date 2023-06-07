Франция направит Украине гуманитарную помощь из-за разрушения Каховской ГЭС

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Алексей Панков
Алексей Панков 33 0

Соответствующее заявление сделал президент страны Эммануэль Макрон.

Франция направит Украине гуманитарную помощь из-за разрушения Каховской ГЭС

Фото: REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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Франция в ближайшие часы направит Украине помощь в связи с разрушением Каховской ГЭС. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

«Мы направим в ближайшие часы помощь, чтобы удовлетворить текущие потребности», — написал французский лидер в Twitter.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Как сообщалось, в результате ЧП разрушенными оказались 11 из 28 пролетов. Сообщается, что уровень воды в Новой Каховке достигал 12 метров. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии. Кроме того, были смыты многие сельхозполя. Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Власти региона приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что ситуация будет держаться на непрерывном контроле.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Сальдо заявил об отсутствии погибших в результате ЧП на ГЭС.

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