Франция направит Украине гуманитарную помощь из-за разрушения Каховской ГЭС

Франция в ближайшие часы направит Украине помощь в связи с разрушением Каховской ГЭС. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

«Мы направим в ближайшие часы помощь, чтобы удовлетворить текущие потребности», — написал французский лидер в Twitter.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Как сообщалось, в результате ЧП разрушенными оказались 11 из 28 пролетов. Сообщается, что уровень воды в Новой Каховке достигал 12 метров. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии. Кроме того, были смыты многие сельхозполя. Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Власти региона приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что ситуация будет держаться на непрерывном контроле.

Путин в беседе с Эрдоганом заявил, что Киев с подачи Запада делает ставку на эскалацию конфликта

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Сальдо заявил об отсутствии погибших в результате ЧП на ГЭС.