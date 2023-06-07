Путин в беседе с Эрдоганом заявил, что Киев с подачи Запада делает ставку на эскалацию конфликта

Между тем Анкара призывает к всестороннему расследованию ситуации на Каховской ГЭС с участием российских и украинских экспертов, а также представителей ООН.

Глава РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В дистанционном формате они обсудили ситуацию вокруг разрушения Каховской ГЭС.

«Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории», — сообщила пресс-служба Кремля.

Путин также отметил, что варварская акция на Каховской ГЭС привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

В канцелярии турецкого президента немногим ранее сообщили, что Эрдоган в рамках беседы подчеркнул важность всестороннего расследования разрушения гидроэлектростанции, которое позволит сделать всеобъемлющие выводы и поможет избавиться от сомнений. По его мнению, к расследованию ситуации должны быть привлечены не только украинские и российские эксперты, но и представители ООН и международного сообщества. Турция также обозначила свою готовность стать членом комиссии.

В канцелярии Эрдогана подчеркнули, что Анкара приложит все необходимые усилия для организации переговоров. По мнению главы Турции, опыт зерновой сделки показал, что соглашения могут быть достигнуты.

Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью, в Новой Каховке уровень воды достигает 12 метров. В регионе введен режим ЧС.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским создание комиссии по расследованию разрушения Каховской ГЭС.