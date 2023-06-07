Сальдо: данных о жертвах в зоне подтопления в Херсонской области нет
Регион пережил самые сложные часы, заверили власти.
Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова
Информации о погибших в результате подтопления в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС нет, заявил врио главы региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, самые сложные часы субъект пережил.
«Система оказания помощи населению налажена и работает хорошо. Ситуация в зоне подтопления находится под контролем, данных о жертвах среди гражданского населения на этот час не поступало», — уточнил Сальдо.
Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал подрыв плотины Каховской ГЭС в Херсонской области спланированной террористической атакой киевского режима.
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