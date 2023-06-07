Сальдо: данных о жертвах в зоне подтопления в Херсонской области нет

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 18 0

Регион пережил самые сложные часы, заверили власти.

Сальдо: данных о жертвах в зоне подтопления в Херсонской области нет

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС Спецоперация

Информации о погибших в результате подтопления в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС нет, заявил врио главы региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, самые сложные часы субъект пережил.

«Система оказания помощи населению налажена и работает хорошо. Ситуация в зоне подтопления находится под контролем, данных о жертвах среди гражданского населения на этот час не поступало», — уточнил Сальдо.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал подрыв плотины Каховской ГЭС в Херсонской области спланированной террористической атакой киевского режима.

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС
7 июн
Вода и электростанции: как МЧС поможет Херсонской области
7 июн
Эрдоган обсудил с Зеленским создание комиссии по расследованию разрушения Каховской ГЭС
7 июн
Патрушев назвал спланированной террористической атакой подрыв Каховской ГЭС
7 июн
Подтопления, эвакуация и удары ВСУ: что сейчас происходит в Новой Каховке
7 июн
Сальдо: в военном отношении ситуация после ЧС на Каховской ГЭС сложилась в пользу России
7 июн
В подтопленной Херсонской области начинают проведение противоэпидемических мер
7 июн
Матвиенко назвала терактом и военным преступлением удар ВСУ по Каховской ГЭС
7 июн
Голая Пристань оказалась почти полностью затоплена из-за прорыва Каховской ГЭС
7 июн
«Настоящий экоцид»: вице-премьер Абрамченко об атаке на Каховскую ГЭС
7 июн
В Новой Каховке сбросили самодельное устройство на спасателей, эвакуировавших население
+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
81.25
-0.08 86.95
-0.08
Время применить самое сильное оружие: китайский совет дня на среду, 7 июн...

Последние новости

16:31
VK Fest анонсировал финальный лайнап пяти городов и зоны фестиваля
16:22
Сальдо: данных о жертвах в зоне подтопления в Херсонской области нет
16:20
«Попу не поджарили?» — участники 5sta Family о своих экстремальных поступках
16:10
Три незабываемых дня: как прошло воссоединение Джигурды с Анисиной
16:08
Без страховки: Джаред Лето залез на стену отеля в Берлине
16:08
«Братские отношения»: Мишустин отметил связь России и Армении

Сейчас читают

"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая
К госпитализированному Панфилову не пускают даже сына: где сейчас режиссер?
Все изменилось: новые подробности состояния госпитализированного Глеба Панфилова
«До свидания на всю жизнь»: Валерий Сюткин об отравлении

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео