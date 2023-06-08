Лукашенко заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время
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О чем президент Белоруссии хочет поговорить?
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал на встрече в Минске с членами Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.
При этом он не уточнил, что может стать темой диалога лидеров двух стран.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Александра Лукашенко, конфликт на Украине начался задолго до 2014 года.
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