Патрушев принял участие во встрече с Лукашенко и секретарями Совбезов стран ОДКБ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Какие темы представители стран затронули?

Патрушев принял участие во встрече с Лукашенко и секретарями Совбезов стран ОДКБ

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с главой Белоруссии Александром Лукашенко вопросы вокруг достижения стабильности в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках встречи с секретарями Совбезов стран-участниц международной безопасности.

В рамках встречи были проработаны актуальные вопросы региональной безопасности, отметили в пресс-службе российского госоргана. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, диалог на полях встречи строился на принципах взаимоуважения и независимости суверенитета государств-членов ОДКБ.

Организация подчеркивает, что приоритетным направлением в их сотрудничестве является достижение мира на международном и региональном уровне без вмешательства во внутреннюю политику иностранных стан.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патрушев призвал сменить киевский режим, который был построен Вашингтоном и Лондоном, и придать Украине статус нейтрального государства.

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