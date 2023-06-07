Нацистский режим на Украине был создан искусственно. Пришло время избавляться от последствий происков англосаксов.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал сменить киевский режим и придать Украине статус нейтрального государства. Об этом он заявил на встрече с белорусским коллегой Александром Вольфовичем в Минске.

По словам Патрушева, украинский нацистский режим был создан извне, при содействии США и Англии. Сегодня этот режим необходимо ликвидировать, придав стране новый статус — нейтрального государства.

«Вашингтон и Лондон создали киевский нацистский режим, который необходимо сменить», — прокомментировал он.

Патрушев заметил, что продолжение конфликта на Украине не выгодно ни одной из сторон, за исключением американской. Он пояснил, что США пытаются ослабить Европу в угоду собственной экономике, чтобы получить от союза максимальное подчинение.

Секретарь Совбеза заключил, что Украина — это орудие Запада, и никого конфликта между народами РФ и Незалежной не было. Он отметил, что российская сторона сегодня продолжает защищать свои территории, и победа Москвы безоговорочна.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нарышкин назвал англосаксов «старыми приятелями дьявола».