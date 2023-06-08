Спит, но уже не проснется: Полыгалова сообщила о своей «замершей» беременности

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Аделина Ким
Аделина Ким 27 0

Елизавета Полыгалова рассказала о предстоящей операции из-за «замершей» беременности

Спит, но уже не проснется: Полыгалова сообщила о своей «замершей» беременности

Фото: Instagram* / elizabeth_fitness_bikini

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Знаменитость находится в больнице — ей предстоит операция, но она не унывает и старается быть сильной.

После завершения романа с Иваном Барзиковым звезда «Дома-2» Лиза Полыгалова влюбилась в Илью Баженова. Однако их отношения прервались очень быстро, поскольку она обнаружила, что ждет ребенка от бывшего.

Но это не единственная проблема, с которой пришлось столкнуться девушке. В социальных сетях она поделилась трагичным известием, о котором сама узнала в апреле.

Тогда она уже была на третьей неделе беременности: когда ее новый возлюбленный узнал об этом, то был в шоке и принял решение бросить Полыгалову.

Звезда практически отчаялась, но потом увидела поддержку от других участников «Дома-2» и решила не опускать руки. Она с трепетом ждала малыша и даже представляла, как будет примерять на ребенке подаренные вещи.

Спустя время блогер объявила, что вновь сошлась с Баженовым: после долгих разговоров они пришли к выводу, что хотят быть вместе. Вместе они придумали имя для малыша — Лев, но их счастье внезапно прервала трагичная новость.

«Нашего Левы больше нет с нами. Он пришел… многое изменил и ушел. Мне очень больно, но на то воля Бога. Я жду тебя, сын, назад, когда тебе будет суждено вернуться. Он просто перестал жить. Все было хорошо. Я очень бережно относилась к беременности», — рассказывает модель.

Девушка поделилась, что сходила на плановый прием и пошутила во время УЗИ, что мальчик опять спит. На эту фразу Полыгаловой врач ответил, что ребенок спит — вот только уже не проснется.

Сейчас знаменитость находится в больнице и готовится к операции. Она чувствует себя очень одиноко, ведь в палату никого не пускают. Звезда жалуется, что осталась один на один со своими мыслями и осознанием того, что она лишилась малыша.

«Еще хуже от понимания того, что женщин с подобными случаями миллионы. Женщины, я разделяю вашу боль…. Но мы сильные, только по силам даются такие уроки. Такой вот опыт, ужасный, но тоже опыт», — делится она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная двойней звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова пожаловалась на тяжелую болезнь.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Спит, но уже не проснется: Полыгалова сообщила о своей «замершей» беременности

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