«Позитивно»: Кремль отреагировал на помилование россиянки Сапеги

Россия выразила признательность Белоруссии в связи с таким решением.

В Кремле позитивно отнеслись к помилованию президентом Белоруссии Александром Лукашенко россиянки Софьи Сапеги. Об этом журналистам сообщил пресс-секреьарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение. Такие решения целиком идут в унисон с нашим братским характером отношений», — сказал представитель Кремля.

Россиянка была задержана в аэропорту Минска в мае 2021 года из-за якобы возникшей угрозы теракта. Сотрудники правоохранительных органов арестовали ее по подозрению в организации беспорядков. Вместе с ней был и на тот момент возлюбленный Роман Протасевич. Ей были вынесены обвинительные приговоры по семи статьям. Максимальный срок наказания мог составить 12 лет лишения свободы, но девушка заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, и суд избрал для нее меру пресечения в виде шести лет пребывания в колонии.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Протасевича, следом за ним на свободе оказалась и Сапега.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Софья Сапега после выхода на свободу пожелала экс-возлюбленному прожить жизнь достойно.