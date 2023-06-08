«Позитивно»: Кремль отреагировал на помилование россиянки Сапеги

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 23 0

В Кремле позитивно восприняли помилование в Белоруссии россиянки Сапеги

Фото, видео: П/с губернатора Приморского края / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Россия выразила признательность Белоруссии в связи с таким решением.

В Кремле позитивно отнеслись к помилованию президентом Белоруссии Александром Лукашенко россиянки Софьи Сапеги. Об этом журналистам сообщил пресс-секреьарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение. Такие решения целиком идут в унисон с нашим братским характером отношений», — сказал представитель Кремля.

Россиянка была задержана в аэропорту Минска в мае 2021 года из-за якобы возникшей угрозы теракта. Сотрудники правоохранительных органов арестовали ее по подозрению в организации беспорядков. Вместе с ней был и на тот момент возлюбленный Роман Протасевич. Ей были вынесены обвинительные приговоры по семи статьям. Максимальный срок наказания мог составить 12 лет лишения свободы, но девушка заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, и суд избрал для нее меру пресечения в виде шести лет пребывания в колонии.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Протасевича, следом за ним на свободе оказалась и Сапега.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Софья Сапега после выхода на свободу пожелала экс-возлюбленному прожить жизнь достойно.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
81.46
0.21 87.17
0.22
Столкновение года: китайский совет дня на четверг, 8 июня

Последние новости

14:00
Объявлен «красный» код: один из мощнейших вулканов начал извергаться на Гавайях
13:52
«Отстаньте от меня»: Татьяна Тарасова ответила на новые слухи о своей госпитализации
13:50
Колокольцев рассказал, сколько полицейских отправились в зону СВО
13:49
Не все готовы уехать: кто оказался в зоне бедствия после ЧП на Каховской ГЭС
13:43
Не смогли договориться: Евросоюз снова испытывает проблемы с принятием решений
13:41
Слабоумие обнаружили у звезды сериала «Улица Коронации» Джулии Гудиер

Сейчас читают

Штраф за купальники вводится в Абхазии с 1 августа
Тяжело пострадавшего в драке с участием Понасенкова* прооперировали нейрохирурги
Огневое прочесывание: на севере ДНР российские бойцы применяют особую тактику
К госпитализированному Панфилову не пускают даже сына: где сейчас режиссер?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео