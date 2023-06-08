Помилованная Сапега пожелала бывшему парню Протасевичу прожить жизнь достойно

Помилованная президентом Белоруссии Александром Лукашенко Софья Сапега после выхода на свободу пожелала экс-возлюбленному Роману Протасевичу прожить жизнь достойно.

«На самом деле, я, наверное, поступлю более правильно, если ничего не скажу про этого человека. Просто пожелаю ему прожить эту жизнь достойно. И на этом, наверное, все!» — сказала девушка в интервью изданию KP.RU.

Вместе с тем девушка рассказала, что первое время после освобождения проведет в кругу близких и родных, так как свиданий у Сапеги не было, а после уже думать, как дальше строить свою жизнь и чем заниматься.

К слову, россиянка была задержана в аэропорту Минска в мае 2021 года из-за якобы возникшей угрозы теракта. Сотрудники правоохранительных органов арестовали ее по подозрению в организации беспорядков. Вместе с ней был и на тот момент возлюбленный Роман Протасевич. Ей были вынесены обвинительные приговоры по семи статьям. Максимальный срок наказания мог составить 12 лет лишения свободы, но девушка заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, и суд избрал для нее меру пресечения в виде шести лет пребывания в колонии. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Протасевича, следом за ним на свободе оказалась и Сапега.

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