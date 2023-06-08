Под Рязанью девушка ушла рожать в лес и оставила малыша одного умирать

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 11 0

Ночью 19-летняя горе-мать ушла в лес, чтобы родить ребенка и сразу же избавиться от него. Что случилось с малышом?

Под Рязанью девушка ушла рожать в лес и оставила малыша одного умирать

Фото: www.globallookpress.com / Matthias Bein

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В Рязанской области девушка пыталась убить своего новорожденного ребенка. Как стало известно 5-tv.ru, 19-летняя жительница одного из поселков ушла рожать в лес ночью, чтобы не привлекать лишнее внимание.

Воспитывать ребенка девушка не планировала, потому решила избавиться от него сразу после рождения. Поместив дочь в полимерный мешок, она оставила ее в глуши леса, а сама сбежала.

Однако ближе к утру люди недалеко от леса услышали детский плач. Ребенка удалось найти и доставить в больницу.

«Осмотр показал, что с ней все в порядке», — рассказал источник.

Горе-мать нашли в тот же день. Арестовывать ее не стали, но теперь в отношении девушки возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство матерью новорожденного ребенка.

Похожая ситуация произошла в марте в Санкт-Петербурге. Местная жительница самостоятельно родила ребенка в квартире и вынесла на холод на балкон. Малыш замерз, и горе-мать выкинула тело в мусорный контейнер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские врачи помогли родиться «невозможному» ребенку у пары с редкой формой мутации.

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