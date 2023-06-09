Регионы предупредили о прохладной погоде в праздничные выходные

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Полина Долгова
Полина Долгова 30 0

День России в Тюмени, Екатеринбурге и Москве будет аномально холодным

Регионы предупредили о прохладной погоде в праздничные выходные

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

В Тюмени, Екатеринбурге и Москве воздух не прогреется до высоких значений.

Москвичей в выходные дни 10 и 11 июня ждет прохладная погода: максимальная температура составит 18 градусов. Об этом сообщил руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.

Так, утренняя температура в выходные в столице составит от четырех до девяти градусов, днем — от 16 до 18. Малооблачная погода ожидается с порывами северного и северо-восточного ветра до 12 метров в секунду.

«На следующей неделе, согласно прогнозу, ожидается значительное потепление», — пообещал метеоролог.

Не самая обнадеживающая обстановка на праздники ожидается и в Тюмени, сообщает издание URA.RU. С 10 по 12 июня там сохранится умеренно-прохладная погода, температура воздуха не будет превышать 24 градусов.

В субботу столбики термометров опустятся до 11 градусов, а днем ожидается потепление до 24 градусов. В воскресенье ночью будет похолодание до 12 градусов, утром температура воздуха составит 16 градусов, также возможен дождь.

При этом 12 июня, в День России, синоптики обещают похолодание ночью до восьми градусов. Днем воздух при этом прогреется до 19 градусов тепла.

Что касается Екатеринбурга, то ночь на 12 июня ожидается настолько холодной, что вероятны заморозки. Однако в дневные часы, как прогнозируется, будет тепло — около 17 градусов, пишет издание URA.RU.

Ранее 5-tv.ru писал, что жуткий ливень оставил 500 домов во Владивостоке без света.

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