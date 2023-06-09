Подавляется иммунитет: кому опасно жить без прививки от кори

|
Аделина Ким
Аделина Ким 22 0

Академик РАН Горелов призвал людей с аутоиммунными заболеваниями сделать вакцину от кори

Подавляется иммунитет: кому опасно жить без прививки от кори

Фото: www.globallookpress.com / Butantan Institute

Читайте нас в: Дзен Новости

До сих пор не существует эффективного лекарства, которое помогает выздороветь от этой болезни.

Чаще всего корью заболевают люди с аутоиммунными заболеваниями. Об этом сообщил замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

Дело в том, что при наличии такого недуга сильно подавляется иммунитет к кори. Эксперт отмечает, что из-за этого лица с первичным или вторичным иммунодефицитом оказываются наиболее подверженными частому заболеванию корью.

Для того, чтобы не «подхватить» эту болезнь, врачи советуют вакцинироваться. Прививка от кори — это введение в организм человека живого ослабленного вируса, поэтому вакцину необходимо делать в медицинских учреждениях, где соблюдаются все условия.

«Вакцина от кори проверена, и безопасна, и эффективна. И причем закон об иммунопрофилактике в настоящий момент позволяет нам выбрать вакцину: вакцина бывает моновалентная, трехвалентная, четырехвалентная, отечественного производства, импортного производства», — отмечает специалист.

Горелов добавил, что еще не изобретено лекарство, которое может вылечить корь, поэтому вакцинация 95% населения позволяет выжить тем 5%, которые не имеют возможности сделать вакцинацию из-за объективных причин. Например, если у человека есть хронические заболевания или злокачественное поражение крови, передает издание Газета.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России вдвое сократилось число случаев заболеваемости корью.

+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
82.64
0.55 89.01
0.97
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июня

Последние новости

22:01
Опасаются взрыва: мощный пожар вспыхнул в американской Аризоне
21:48
То плачет, то смеется: немецкий журналист заявил о неадекватном поведении Зеленского
21:36
Подавляется иммунитет: кому опасно жить без прививки от кори
21:26
Самые технологичные в истории: какими будут «Алые паруса» в 2023 году
21:14
Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС
21:05
Дождь не долетает до земли: Алтайский край охватили масштабные лесные пожары

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Путин констатировал, что украинское наступление началось
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео