В России вдвое сократилось число случаев заболеваемости корью

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Попова сообщила о стабилизации ситуации с корью в России

В России вдвое сократилось число случаев заболеваемости корью

Фото: www.globallookpress.com / SVEN SIMON, via www.imago-images

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Вакцинация непривитых граждан дала о себе знать.

В России снижается рост заболеваемости корью. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, количество зарегистрированных случаев в стране снизилось двукратно.

«Ситуация по кори стабилизировалась», — сказала Попова.

Она добавила, что это связано с большим комплексом проведенных противоэпидемических мероприятий. Подчищающая иммунизация (вакцинация непривитых и неболевших корью) и активность регионов в противодействии болезни дают о себе знать.

Глава ведомства также заявила, что сейчас очень важно защитить себя от инфекций с помощью вакцин, так сезон отпусков уже очень близко.

До появления первой вакцины в 1963 году эпидемии кори происходили каждые два-три года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в год от кори умирали более двух с половиной миллионов человек. Сейчас в преддверии летних каникул прежде чем отправляться в путешествие стоит привиться, кому-то возможно требуется ревакцинация. Иначе в отпуске придется пляжный шезлонг сменить на больничную койку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ученые определили доминирующий в России генотип вируса кори.

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