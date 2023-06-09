Гусев: в момент попадания БПЛА в дом Воронежа в помещении никого не было

В момент попадания БПЛА в дом Воронежа в помещении никого не было. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

ЧП произошло рано утром. В результате попадания беспилотника произошел мощный хлопок, от чего выбило стекла в нескольких квартирах.

Ранее 5-tv.ru показал момент попадания беспилотника в жилую многоэтажку в Воронеже.