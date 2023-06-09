Гусев: в момент попадания БПЛА в дом Воронежа в помещении никого не было
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ЧП произошло рано утром. На место экстренно выехал губернатор региона.
Фото: Евгений Судаков / ТАСС
В момент попадания БПЛА в дом Воронежа в помещении никого не было. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
ЧП произошло рано утром. В результате попадания беспилотника произошел мощный хлопок, от чего выбило стекла в нескольких квартирах.
Ранее 5-tv.ru показал момент попадания беспилотника в жилую многоэтажку в Воронеже.
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