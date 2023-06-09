Момент столкновения беспилотника с жилым домом в Воронеже попал на видео

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 96 0

Инцидент уже прокомментировали в Кремле. Что там думают на этот счет?

Фото, видео: Судаков Евгений / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Момент столкновения беспилотника с жилым домом в центре Воронежа попал на видео, которое оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как аппарат движется и в какой-то момент теряет управление. Затем происходит падение и возгорание.

Утром в пятницу, 9 июня, стало известно, что беспилотник упал в центре Воронежа. Он врезался в жилой дом, расположенный на улице Белинского. На место происшествия сразу выехали все необходимые службы. Губернатор региона Александр Гусев пообещал оказать бытовую помощь пострадавшим в результате случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле видели сообщения о падении беспилотника в центре Воронежа.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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