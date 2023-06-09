Момент столкновения беспилотника с жилым домом в Воронеже попал на видео
Инцидент уже прокомментировали в Кремле. Что там думают на этот счет?
Фото, видео: Судаков Евгений / ТАСС; 5-tv.ru
Момент столкновения беспилотника с жилым домом в центре Воронежа попал на видео, которое оказалось в распоряжении 5-tv.ru.
На кадрах видно, как аппарат движется и в какой-то момент теряет управление. Затем происходит падение и возгорание.
Утром в пятницу, 9 июня, стало известно, что беспилотник упал в центре Воронежа. Он врезался в жилой дом, расположенный на улице Белинского. На место происшествия сразу выехали все необходимые службы. Губернатор региона Александр Гусев пообещал оказать бытовую помощь пострадавшим в результате случившегося.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле видели сообщения о падении беспилотника в центре Воронежа.
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