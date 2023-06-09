В Минкультуры объяснили отсутствие ограничений для сбежавших из-за СВО артистов

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Игорь Рязов
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Министр культуры Любимова: для покинувших РФ из-за СВО артистов не вводилось ограничений

В Минкультуры объяснили отсутствие ограничений для сбежавших из-за СВО артистов

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Депутаты неоднократно предлагали наказать деятелей культуры, которые критикуют Россию и ее граждан из-за рубежа. Почему эти инициативы не получили поддержку, рассказала министр культуры.

Власти РФ не вводили специальных меры и ограничений в отношении артистов и деятелей культуры, которые уехали из страны после начала спецоперации по защите Донбасса, несмотря на предложения депутатов. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«Были разные депутатские запросы. И отдельные люди писали, что нам надо обязательно обратить внимание. Но понятно, что продюсеры и режиссеры, которые уехали, и так больше не принимают участия в питчингах Министерства культуры или Фонда Кино. Потому что у нас очная форма защиты», — рассказала глава Минкультуры РФ в интервью «Известиям».

Ольга Любимова подчеркнула, что ее больше волнуют заботы оставшихся в России деятелей культуры. По ее словам, в стране продолжают работать почти 700 театров и 71 федеральный музей, не прекратил существование ни один оркестр.

«А кто из уехавших за последние полгода стал „потерей потерь“? Да, с началом СВО уехало определенное количество известных людей — 20 или, может быть, 30. Сначала пошумели, а теперь надо как-то зарабатывать. И вот эти люди дают двухчасовые интервью — кто-то их смотрит, кто-то уже не выдерживает», — добавила министр культуры.

Также она добавила, что уехавшие из России и критикующие ее граждан артисты не получают никакой государственной поддержки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Любимова пообещала наделить советские военные песни статусом народного достояния.

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