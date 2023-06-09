Путин предложил Лукашенко обсудить вопросы безопасности

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Анастасия Бурмистрова
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Лидеры двух стран проводят встречу в Сочи.

Путин предложил Лукашенко обсудить вопросы безопасности

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Президент России Владимир Путин предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко, помимо экономических тем, обсудить вопросы безопасности. Он отметил, что в этой сфере есть что обсудить.

«Нас это не может не радовать, но даже необычно, тьфу-тьфу, необычно хорошо — развивается хорошими темпами, во всяком случае. И качество взаимодействия, структура наших экономических отношений меняются в нужную сторону», — сказал Путин.

В пятницу, 9 июня, лидеры двух стран проводят встречу в неформальной обстановке в Сочи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле позитивно отнеслись к помилованию президентом Белоруссии Александром Лукашенко россиянки Софьи Сапеги.

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