Путин предложил Лукашенко обсудить вопросы безопасности

Президент России Владимир Путин предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко, помимо экономических тем, обсудить вопросы безопасности. Он отметил, что в этой сфере есть что обсудить.

«Нас это не может не радовать, но даже необычно, тьфу-тьфу, необычно хорошо — развивается хорошими темпами, во всяком случае. И качество взаимодействия, структура наших экономических отношений меняются в нужную сторону», — сказал Путин.

В пятницу, 9 июня, лидеры двух стран проводят встречу в неформальной обстановке в Сочи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле позитивно отнеслись к помилованию президентом Белоруссии Александром Лукашенко россиянки Софьи Сапеги.