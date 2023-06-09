В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко в неформальной обстановке

Совсем скоро станет известно, о чем говорили лидеры.
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.
До этого говорилось, что Путин проведет встречу с белорусским коллегой в резиденции Бочаров ручей. Что именно лидеры будут обсуждать — пока неизвестно.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лукашенко заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время.
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