В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко в неформальной обстановке

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Совсем скоро станет известно, о чем говорили лидеры.

В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко в неформальной обстановке

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

До этого говорилось, что Путин проведет встречу с белорусским коллегой в резиденции Бочаров ручей. Что именно лидеры будут обсуждать — пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лукашенко заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время.

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