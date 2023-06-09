Балерина Волочкова объяснилась за страсть к молодым ухажерам: по большой любви?

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Полина Долгова
Полина Долгова 130 0

Волочкова заявила, что не боится выглядеть старше своих партнеров

Балерина Волочкова объяснилась за страсть к молодым ухажерам: по большой любви?

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Танцовщица уверяет, что адекватно оценивает свою внешность и не стремится быть юной нимфеткой.

Балерина Анастасия Волочкова уверена, что мужчины от нее без ума, но она все еще не встретила «того самого», несмотря на большое количество ухажеров. Однако в последнее время 47-летнюю звезду все чаще видят в компании музыканта Никиты Китона.

На данный момент танцовщица готовится записать романтическую песню с ним и всецело наслаждается его обществом. Балерина не опасается выглядеть старше партнера: Волочкова уверяет, что адекватно оценивает свою внешность и не стремится быть юной нимфеткой.

«Я лично старше своих лет не выгляжу, и на те годы, в которых живу, — тоже. Но хочу сказать — мне нравится молодая кровь, яркость», — разоткровенничалась балерина в шоу Аллы Довлатовой.

По мнению звезды, молодым ухажерам «в кайф находиться рядом с ней». Кроме того, она в очередной раз попыталась закрыть вопрос о частой смене партнеров, отметив, что это ее личное дело.

С Китоном, по ее словам, она познакомилась месяц назад в «Крокус Сити Холле». Танцовщица отметила, что певец сам изъявил желание сблизиться с ней.

Звезда даже выразила сожаление о том, что познакомилась с музыкантом уже после отдыха на Мальдивах — ведь иначе они смогли бы провести отпуск вместе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что психиатр уличил Волочкову в отрицании алкозависимости.

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