«Ей требуется лечение»: психиатр уличил Волочкову в отрицании алкозависимости

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 106 0

Психиатр Шуров заявил, что Волочкова отрицает наличие алкогольной зависимости

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

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Балерина не смогла продержаться без спиртного больше одного дня. Можно ли считать это запущенным случаем?

Анастасия Волочкова не может бросить пить и полностью отрицает наличие алкогольной зависимости. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил психиатр Василий Шуров, комментируя отношения балерины со спиртным.

По его мнению, алкоголизм звезды сопровождается полным отрицанием наличия проблемы, поэтому решать ее не получается.

«Анастасия это продемонстрировала: объявила, что больше пить не будет, и на следующий день пила алкоголь», — сказал Шуров.

Он неоднократно называл ситуацию Анастасии Волочковой запущенным случаем, приводя в аргумент то, что последние десять лет она постоянно находится в каких-то скандалах и не выдает хороших новостей.

«Я продолжаю настаивать, что ей требуется серьезное длительное лечение», — заявил эксперт.

5 июня Волочкова призналась, что после отпуска на Мальдивах решила навсегда завязать с алкоголем. А на следующий день сидела в кафе с бокалом шампанского в руках. В комментарии 5-tv.ru балерина в грубой форме попросила «не лезть в ее бокал» и послала всех на три буквы.

Ранее 5-tv.ru публиковал полный ответ Волочковой на ее отношение к алкоголю.

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«Ей требуется лечение»: психиатр уличил Волочкову в отрицании алкозависимости

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