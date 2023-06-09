Исландия приостановит работу своего посольства в Москве с 1 августа

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 41 0

Такое решение принял глава МИД страны. С чем оно связано?

Исландия приостановит работу своего посольства в Москве с 1 августа

Фото: www.globallookpress.com / Christian Prandl

Читайте нас в: Дзен Новости

Исландия приостановит работу своего посольства в Москве с 1 августа. Такое решение принял глава МИД страны Тордис Колбрун Гильфадотт, назвав его непростым, поскольку страны поддерживали плодотворные отношения с 1944 года.

Между тем Исландия также призвала ограничить деятельность своего посольства в Рейкьявике и снизить уровень дипломатического представительства.

«Нынешняя ситуация не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в России», — говорится в сообщении.

При этом власти Исландии выразили надежду нормальные и плодотворные отношения с Россией, которые зависят от решений Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посла Японии вызвали в МИД России после решения Токио о начале поставок военной техники на Украину.

+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
82.09
0.63 88.04
0.87
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июня

Последние новости

16:09
В МАГАТЭ объявили о запуске программы помощи Украине
16:07
Захарова призвала «попутавших берега» ставленников Зеленского беспокоиться не о Днепре
16:06
«Создавать свое»: Путин выступил против простого возвращения к советской системе образования
16:02
Путин призвал обратить внимание на укрепление технологического суверенитета
16:02
«Столото» и «РусКлиматФонд» высадили в Подмосковье сто деревьев для восстановления лесов
15:53
Обезумевший после ссоры мужчина несколько раз переехал даму на машине

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Полет врезавшегося в дом в Воронеже беспилотника сняли на видео
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео