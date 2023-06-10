Будьте осторожны: к чему снятся эти пять животных

Не стоит бояться предсказаний сонника — главное правильно обращать внимание на знаки.

В современном мире, который полон тайных знаков и странных совпадений, сонники встречаются буквально на каждом шагу. Каждый хочет знать, что ждет его в будущем: к чему нужно готовиться. Ведь сонники используются не только для толкования сновидений, но и для предсказаний.

Издание dni.ru публикует собственный сонник. Вот значения нескольких животных, увидеть которых во сне может означать как хорошее, так и неприятности.

Волк

Волк — это хищник-одиночка. Если вы во сне увидите это животное, то, возможно, вам не хватает общения и дружеских отношений. Если волк ведет себя по отношению к вам агрессивно — это признак опасностей и козней недругов.

Дружелюбен — то это возможность с вашей стороны дать жесткий и стремительный отпор в случае необходимости.

Волчий вой — предупреждение о возможных опасностях.

Убить волка — вы сможете справиться с возникшими проблемами.

Снимать с волка шкуру — ваши враги, если и решатся пойти с вами на конфликт, то это выйдет им самим дороже.

Кошка

Видеть кошку во сне — плохой знак. Черная символизирует неприятеля, открытого в своих недружественных намерениях, а белая — друга лишь с виду, от которого можно ожидать коварства и предательства.

Слышать во сне кошачье мяуканье — предупреждение о возможной опасности, следует быть бдительными. Если во сне кошка вас поцарапала — возможны материальные потери, особенно в деловой сфере, или болезнь.

Поймать кошку — шанс воплотить в жизнь желаемое, причем при минимальной затрате сил. Если приснилась кошка, которая поймала мышь и принесла ее вам — возможен незапланированная материальная прибыль.

Бабочка

Видеть бабочку во сне — хороший знак. Для женщин это может быть символом любви и крепких отношений. Рядом солнце и цветы — к удаче, счастью, радости.

Умирающая бабочка — это знак дурной, говорящий о неприятностях.

Убивать бабочку или отрывать крылья - вы своими же руками рушите свое счастье.

Самим быть бабочкой — ощущать себя в данный момент легко и непринужденно, притягивать чужие взгляды.

Ловить бабочку — пытаться взять удачу за хвост.

Мышь

К чему снится мышь? Если она вам как-то докучает — есть человек, который плохо о вас отзывается за глаза. Истреблять грызунов — избавляться от мелких проблем, одерживать верх над недоброжелателями. Безуспешно ловить — попасть впросак.

Тигр

В том случае, если тот хищник нападает на вас, то это говорит о наличии очень сильного и проворного неприятеля. Но, если тигр дружелюбен — у вас появится хороший товарищ и заступник.

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