Почему возникает бессонница и как от нее избавиться

Это состояние может нанести серьезный вред организму и спровоцировать различные заболевания.
Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack
Люди нередко сталкиваются с проблемами при засыпании: они долгое время ворочаются на кровати и не могут уснуть. Такие симптомы могут проявляться при засыпании, кратковременном сне или слишком раннем пробуждении.
Почему возникает бессонница?
- Сильный стресс и повышенная тревожность из-за трагичных известий или событий в жизни;
- Смена места жительства или работы;
- Плохие привычки: просмотр телевизора в кровати или излишняя активность перед сном;
- Проблемы со здоровьем;
- Прием лекарств, влияющих на сон;
- Гормональные изменения в организме (относится к женщинам).
Как распознать бессонницу?
Этот синдром может проявляться при высокой сонливости в течение дня, сильной утомляемости, повышенной эмоциональности, трудностях с засыпанием и частых пробуждениях посреди ночи, передает издание URA.RU. Если вы обнаружили у себя один из этих признаков, то обратитесь за помощью к врачу.
Как бороться с бессонницей?
Лучше всего справиться с этим недугом поможет врач, но существует несколько полезных советов, которыми вы можете воспользоваться самостоятельно.
- Старайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время. Это поможет вашему организму привыкнуть к регулярному графику сна;
- Перед сном нежелательно заниматься интенсивной физической активностью. А вот короткие прогулки на свежем воздухе, наоборот, помогут вам подготовиться ко сну;
- Создавайте комфортные условия для сна: в вашей комнате должно быть прохладно, темно и тихо. А кровать и подушка должны быть удобными;
- Пользуйтесь техниками релаксации: медитацией, точечным массажем и дыхательной гимнастикой;
- За два-три часа до сна перестаньте пользоваться телефонами, компьютерами и планшетами. Они излучают синий свет и негативно влияют на сон.
Не стоит лечить бессонницу с помощью снотворных препаратов, которые не прописал вам врач. Специалист может помощь подобрать дозировку, чтобы лекарства не повлияли на ваш организм.
А при легких формах бессонницы можно воспользоваться народными методами. Например, ванночками для ног с укропом или молочком с медом перед сном.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что что категорически нельзя есть перед сном.
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