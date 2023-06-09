Три ударных беспилотника ВСУ были перехвачены у Запорожской АЭС

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 45 0

РЭБ перехватили три ударных беспилотника ВСУ у Запорожской АЭС

Три ударных беспилотника ВСУ были перехвачены у Запорожской АЭС

Фото: Рубцов Андрей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Они несли на себе боеприпасы. Что в результате — есть ли разрушения?

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили три ударных беспилотника боевиков киевского режима, которые направлялись в сторону Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.

Он уточнил, что дроны несли на себе боеприпасы ПГ-7Л.

«БПЛА были обследованы специалистами-взрывотехниками. В результате было принято решение об их уничтожении на месте. Разрушений и пострадавших нет», — уточняется в сообщении.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся.

Тема:
Спецоперация
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