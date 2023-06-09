В Белгороде на офисное здание упал беспилотник

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Гладков: в Белгороде беспилотник загорелся после падения на офисное здание

В Белгороде на офисное здание упал беспилотник

Фото: Telegram / vvgladkov

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города.

В Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили», — написал Гладков.

По его словам, пострадавших нет, но есть небольшие разрушения крыши и котельной. Более того, осколками были повреждены несколько автомобилей.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как губернатор Воронежской области сообщил о падении БПЛА в городе.

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