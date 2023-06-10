Видео: водитель Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате в Москве

Пострадавшая выехала на проезжую часть на красный сигнал светофора.

Водитель Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате на Трубной улице в Москве. Видео, на котором запечатлен момент ДТП, оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Один из находившихся в автомобиле мужчин заявил, что пострадавшая выехала на проезжую часть на красный сигнал светофора. Кадры происшествия подтверждают сказанное им.

Автомобили, двигавшиеся в одну сторону с девушкой, остановились, когда загорелся запрещающий сигнал. Та не смогла затормозить или не заметила красного света и оказалась в центре перекрестка, а мгновение спустя ее сбили. От удара девушка потеряла сознание.

Прохожие вызвали скорую помощь и полицию. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии, опрашивают свидетелей и участников. По словам очевидцев, пострадавшая не получила опасных для жизни травм, хотя по кадрам с места видно — мощный внедорожник ударил почти по всему телу. Девушка госпитализирована, за ее состоянием наблюдают медики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как житель Ленобласти несколько раз переехал 70-летнюю женщину на своем автомобиле. Причиной жестокости стала банальная ссора.