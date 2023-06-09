Обезумевший после ссоры мужчина несколько раз переехал даму на машине
В Гатчине мужчина проехался по женщине на машине из-за ссоры
Ничего не подозревающая леди собирала картошку, когда к ней подошел неизвестный.
В Ленинградской области мужчина не смог сдержать своих эмоций из-за конфликта с женщиной и задавил ее своей машиной. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Известно, что 70-летняя женщина собирала картошку в поле в деревне Шаглино Ленинградской области, когда к ней подошел 58-летний мужчина. У них внезапно возникла ссора, после которой подозреваемый сел в свой автомобиль Lada Niva и ударил женщину машиной в левую часть туловища. От сильного удара она упала на землю, после чего мужчина решил причинить ее еще большую боль и проехал по женщине несколько раз.
Пострадавшая получила травму позвоночника и таза. Мужчина был задержан, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. К слову, по информации источника, у мужчины уже были проблемы с законом: у него имеется штраф в размере пяти тысяч за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей от 2007 года.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Гатчине коммунальщик чуть не похоронил девочку в куче снега.
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