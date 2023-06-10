В Крыму сбили две украинские баллистические ракеты

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Они были запущены украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2».

В Крыму сбили две украинские баллистические ракеты

Фото: www.globallookpress.com / Irgc Official Webiste

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В Крыму утром 10 июня силы ПВО сбили две украинские баллистические ракеты. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, ракеты были запущены украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2».

«В результате атаки жертв и пострадавших нет», — написал Аксенов.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

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