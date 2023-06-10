Спасатели локализовали пожар в Егорьевском районе Алтайского края

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Алексей Панков
Алексей Панков 16 0

Площадь возгорания составила 5,2 тысячи гектар.

Спасатели локализовали пожар в Егорьевском районе Алтайского края

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Спасателям удалось локализовать пожар в Егорьевском районе Алтайского края. Этой новостью поделились в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

«Лесной пожар, начавшийся 7 июня в 32-м квартале Шубинского участкового лесничества Ракитовского лесничества, локализован, на данный момент ведутся работы по его ликвидации», — отметили в Telegram-канале ведомства.

В течение последующих восьми дней будет определена точная площадь пожара, а также подсчитан нанесенный пламенем ущерб. По последним данным, пламя бушевало на территории 5,2 тысячи гектар. В настоящее время в регионе сохраняется режим ЧС, который будет действовать до особого распоряжения.

Площадь лесных пожаров в Алтайском крае превысила четыре тысячи гектаров

Ранее 5-tv.ru сообщал о бушующих в Алтайском крае пожарах. Распространению огня способствуют жара и шквалистый ветер. К тушению огня привлечены 150 человек и около 70 единиц техники.

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