Девушке из Ленобласти оторвало руку в страшной аварии на мотоцикле
В Ленинградской области подростки попали в ДТП на мотоцикле
Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel
Девушка находится в реанимации, а водитель — с переломами в больнице.
В Ленинградской области произошла страшная авария с участием мотоцикла — девушке оторвало руку. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Авария произошла в Волховском районе между Сясьстроем и деревней Иссад. Автомобиль столкнулся с мотоциклом, на котором ехали 16-летний подросток с девушкой-пассажиркой. По итогу, молодого человека доставили в клинику с переломом ребер и голени, а девушка находится в реанимации с ампутацией правой руки.
Других подробностей пока не сообщается.
Ранее 5-tv.ru рассказазал о том, как водитель Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате в Москве. Один из находившихся в автомобиле мужчин заявил, что пострадавшая выехала на проезжую часть на красный сигнал светофора.
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