Юлия Высоцкая вернулась в Петербург после волны критики ее рецептов: «Работаем»

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Полина Долгова
Полина Долгова 361 0

Юлия Высоцкая вернулась в Петербург после волны критики ее рецептов

Юлия Высоцкая вернулась в Петербург после волны критики ее рецептов: «Работаем»

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Недавно зрители ее кулинарного шоу вдруг вспомнили старые выпуски с неудавшимися блюдами знаменитости. После этого в Сети на телеведущую обрушился шквал негативных комментариев.

Несколько месяцев назад на телеведущую Юлию Высоцкую нахлынула волна «популярности». В какой-то момент по Сети разлетелись короткие видеоролики с неудачными рецептами звезды телепрограммы «Едим дома».

Высоцкая ведет это кулинарное шоу уже более 20 лет. Но почему-то в 2023 году зрители обратили внимание на старые выпуски, а точнее — неудачные блюда. Например, сырники, которые расползлись на тарелке, пригоревшее мясо на гриле и черные томаты.

Сама ведущая никак не отреагировала на публичную травлю. Она продолжала вести социальные сети, а в мае опубликовала фото из аэропорта, сообщив, что уезжает в отпуск. Некоторые пользователи решили, что таким действием Юлия абстрагировалась от негатива.

Через несколько недель Высоцкая приехала в Россию обратно. В личном блоге она сообщила о возвращении и опубликовала видео из Санкт-Петербурга.

«Работаем и ходим по любимым проверенным местам», — написала телеведущая.

Она отметила, что сейчас ее дни полны встреч со старыми-добрыми друзьями и новыми знакомыми.

К слову, телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева заступилась за коллегу и даже пригласила ее в свое кулинарное шоу, чтобы вместе приготовить какое-нибудь блюдо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бородина просила остановить травлю Высоцкой.

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