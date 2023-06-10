Водитель BMW погиб, влетев в столб на юго-западе Москвы — жесткие кадры

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 165 0

На юго-западе столицы в результате ДТП погиб водитель BMW

Фото, видео: Telegram / nastyachebro; 5-tv.ru

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Несчастному было всего 19 лет. Что же с ним произошло?

На улице Айвазовского водитель BMW при попытке обгона не смог справиться с управлением и врезался в фонарный столб, который после аварии рухнул. Мужчина погиб до приезда скорой помощи. Информацию о трагедии опубликовал Telegram-канал Госавтоинспекции.

За рулем авто находился 19-летний молодой человек. Отмечается, что он на полной скорости влетел в столб.

По факту произошедшего проводится проверка.

Водитель BMW погиб, влетев в столб на юго-западе Москвы — жесткие кадры

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что девушке из Ленобласти оторвало руку в страшной аварии на мотоцикле. Управлял «железным конем» 16-летний подросток за спину которого держалась пострадавшая.

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