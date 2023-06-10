Несчастному было всего 19 лет. Что же с ним произошло?

На улице Айвазовского водитель BMW при попытке обгона не смог справиться с управлением и врезался в фонарный столб, который после аварии рухнул. Мужчина погиб до приезда скорой помощи. Информацию о трагедии опубликовал Telegram-канал Госавтоинспекции.

За рулем авто находился 19-летний молодой человек. Отмечается, что он на полной скорости влетел в столб.

По факту произошедшего проводится проверка.

Водитель BMW погиб, влетев в столб на юго-западе Москвы — жесткие кадры 1/3 5-tv.ru 2/3 5-tv.ru 3/3 5-tv.ru

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