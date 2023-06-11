Стаса Пьеху экстренно госпитализировали в Москве

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Игорь Рязов
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Певцу стало плохо в ночь на 11 июня. Он находится в кардиореанимации.

Стаса Пьеху экстренно госпитализировали в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певца Стаса Пьеху экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Как стало известно 5-tv.ru, сейчас артист находится в кардиореанимации одной из клиник в Москве.

По предварительным данным, Стасу Пьехе стало плохо в ночь на 11 июня. Он жаловался на боли в сердце. Его близкие вызвали скорую помощь. Подоспевшие медики приняли решение о госпитализации.

Стас Пьеха об экстренной госпитализации из-за проблем с сердцем: «Испугался за жизнь»

В прошлый раз новости о госпитализации Стаса Пьехи появились в конце марта. Тогда певец опубликовал видео из больничной палаты, где лежал под капельницей. Причиной стал коронавирус.

«Никто не умирает, слава тебе Господи. Но корону тоже никто не отменял. Лечимся, все окей. Двигаемся дальше. Всем добра и прекрасной весны!» — прокомментировал ролик артист.

Коронавирус Стас Пьеха также перенес в 2022 году. Его поразил штамм «омикрон», артист жаловался на проблемы с суставами. Для восстановления ему потребовались занятия лечебной физкультурой.

А еще Стас Пьеха пережил инфаркт — это произошло в 2013 году, когда певцу было всего 34 года. Причиной он назвал «неминуемый срыв». По признанию знаменитости, в тот период он в течение длительного времени употреблял алкоголь, лекарственные препараты и «всякое разное».

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Стас Пьеха решил стать психоаналитиком.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

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