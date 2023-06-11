ЦСКА выиграли Кубок России по футболу

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 19 0

Игорь Акинфеев и Федор Чалов принесли победу своей команде.

ЦСКА выиграли Кубок России по футболу

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Читайте нас в: Дзен Новости

В финале Кубка России по футболу 11 мая ЦСКА обыграли «Краснодар». Основное время матча закончилось со счетом 1:1. На 32 минуте с пенальти отличился Федор Чалов из ЦСКА. «Краснодар» сравнял игру на 50 минуте игры. Гол забил Джон Кордоба.

Основное время матча так и завершилось со счетом 1:1. Отношения выяснить удалось только в серии послематчевых пенальти. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс»

Общий счет по пенальти составил 5:6 в пользу армейцев. Решающий удар с одиннадцатиметровой отметки нанес Антон Заболотный и попал прямо в цель. За «быков» не реализовал свой шанс с пенальти Олакунле Олусегун. Игорь Акинфеев «огорчил» соперника и отбил удар нападающего «Краснодара».

Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве. Теперь ЦСКА сыграет с «Зенитом» 15 июня в матче за Суперкубок России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лионель Месси принял решение перейти в клуб Дэвида Бэкхема «Интер Майами».

+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
82.64
0.55 89.01
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:33
В Петербурге произошел пожар в здании бывшего СИЗО «Кресты»
21:20
«Грохочет гром»: как вести себя во время грозы
21:09
Боевики ВСУ жалуются на плохую подготовку офицеров и «неподходящую» технику НАТО
20:55
«А можно желать смерти?» — Агата Муцениеце возненавидела соседей
20:37
Минобороны РФ опубликовало видео с освобожденными из украинского плена бойцами
20:27
Молния убила туристку во время турпохода в горах Адыгеи

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
Лолита не против записать совместный трек с Инстасамкой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео