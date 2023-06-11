ЦСКА выиграли Кубок России по футболу

В финале Кубка России по футболу 11 мая ЦСКА обыграли «Краснодар». Основное время матча закончилось со счетом 1:1. На 32 минуте с пенальти отличился Федор Чалов из ЦСКА. «Краснодар» сравнял игру на 50 минуте игры. Гол забил Джон Кордоба.

Основное время матча так и завершилось со счетом 1:1. Отношения выяснить удалось только в серии послематчевых пенальти. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс»

Общий счет по пенальти составил 5:6 в пользу армейцев. Решающий удар с одиннадцатиметровой отметки нанес Антон Заболотный и попал прямо в цель. За «быков» не реализовал свой шанс с пенальти Олакунле Олусегун. Игорь Акинфеев «огорчил» соперника и отбил удар нападающего «Краснодара».

Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве. Теперь ЦСКА сыграет с «Зенитом» 15 июня в матче за Суперкубок России.

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