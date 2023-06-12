Из экшен-RPG Starfield удалили портреты Юрия Гагарина и Валентины Терешковой

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Алексей Панков
Алексей Панков 12 0

Ранее советских космонавтов показывали в одном из трейлеров.

Из экшен-RPG Starfield удалили портреты Юрия Гагарина и Валентины Терешковой

Фото: www.globallookpress.com / Alexandr Yakovlev

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Игровая студия Bethesda вырезала из новой игры Starfield портреты Юрия Гагарина и Валентины Терешковой. На это обратили внимание зрители недавней трансляции, в рамках которой разработчики делились подробностями об экшене.

Сейчас вместо портретов космонавтов, показанных в предыдущих трейлерах, разработчики поместили стоковые изображения. Кроме того, с игрового постамента убрали модель космического корабля «Восток».

События игры развернутся в далеком будущем, когда человечество начало исследовать вселенную. Пользователям предстоит отправиться в эпичное приключение и узнать ответ на вопрос о роли человечества.

Предзаказы на игру уже открылись. Однако купить новинку в России и Белоруссии невозможно. Кроме того, судя по странице в одном из онлайн-магазинов, в Starfield не будет русского языка.

Релиз игры ожидается 6 сентября. Экшен-RPG будет доступна на PC и Xbox Series X|S.

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Из экшен-RPG Starfield удалили портреты Юрия Гагарина и Валентины Терешковой

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Фото: YouTube / Bethesda Softworks

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Фото: YouTube / Bethesda Softworks

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