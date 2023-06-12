Из экшен-RPG Starfield удалили портреты Юрия Гагарина и Валентины Терешковой

Игровая студия Bethesda вырезала из новой игры Starfield портреты Юрия Гагарина и Валентины Терешковой. На это обратили внимание зрители недавней трансляции, в рамках которой разработчики делились подробностями об экшене.

Сейчас вместо портретов космонавтов, показанных в предыдущих трейлерах, разработчики поместили стоковые изображения. Кроме того, с игрового постамента убрали модель космического корабля «Восток».

События игры развернутся в далеком будущем, когда человечество начало исследовать вселенную. Пользователям предстоит отправиться в эпичное приключение и узнать ответ на вопрос о роли человечества.

Предзаказы на игру уже открылись. Однако купить новинку в России и Белоруссии невозможно. Кроме того, судя по странице в одном из онлайн-магазинов, в Starfield не будет русского языка.

Релиз игры ожидается 6 сентября. Экшен-RPG будет доступна на PC и Xbox Series X|S.

На игре: чем опасна компьютерная зависимость у детей

Ранее 5-tv.ru рассказывал о популярных способах обмана геймеров.