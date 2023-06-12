Облитая кислотой саксофонистка обвинила звезду «Черной пантеры» в сексуальном насилии

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Игорь Рязов
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Саксофонистка Риос обвинила звезду «Черной пантеры» Уэрте в домогательствах

Облитая кислотой саксофонистка обвинила звезду «Черной пантеры» в сексуальном насилии

Фото: Кадр из к/ф «Чёрная Пантера: Ваканда навеки», реж. Райан Куглер, 2022 г.

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Мария Елена Риос назвала исполнителя роли Нэмора «сексуальным хищником» и «манипулятором», которого сейчас защищают Disney и другие компании.

Саксофонистка и активистка Мария Елена Риос обвинила звезду фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки» Теноча Уэрте в сексуальном насилии. Серию соответствующих твитов она опубликовала в своем микроблоге.

«Очень трудно говорить об эмоциональном насилии и злоупотреблении властью со стороны сексуального хищника, которого любят по всему миру просто за его роль в кинокомиксе», — написала девушка.

По словам Риос, от действий исполнителя роли Нэмора пострадала не только она, но и другие женщины. Из ее твитов непонятно, когда именно звезда Marvel нарушил закон. Однако можно предположить, что довольно давно.

«Почему я поздно говорю об этом? Потому что у меня есть процесс. Почему я не сообщала раньше? Потому что боялась, что так произойдет: люди просто откажутся поверить, что супергерой — это насильник, манипулятор и сексуальный хищник», — пояснила саксофонистка.

Риос добавила, что сейчас Disney и другие причастные к фильмам о «Черной пантере» компании пытаются замять скандал и защитить Теноча Уэрте. При этом девушка отвергла обвинения в том, что она пытается прославиться за счет имени знаменитого актера.

«Нет, я не хочу становиться знаменитой. И нет, мне не нужны деньги от скандала, потому что я умею работать», — написала она.

Чем известна Мария Елена Риос

Мария Елена Риос несколько лет не снимает маску с лица из-за того, что ее облили кислотойМария Елена Риос несколько лет не снимает маску с лица из-за того, что ее облили кислотой. Фото: Instagram* / brujamixteca

Обвинительнице Теноча Уэрте 29 лет. Она известна в Мексике — к сожалению, не только из-за выступлений с местными музыкальными группами. Несколько лет назад Риос плеснули кислотой в лицо. С тех пор она появляется на публике только в маске.

За нападением стоял ее бывший возлюбленный — местный политик. Для совершения преступления он нанял нескольких мужчин. Сейчас все они отбывают наказание в тюрьме. В январе девушка писала, что если ее бывший бойфренд освободится или сбежит, то сразу же убьет ее.

После нападения девушка смогла продолжить выступать, играя на саксофоне. Также она стала членом организаций, которые борются за права женщин и их безопасность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Скарлетт Йоханссон больше не будет играть Черную вдову в фильмах Marvel.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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