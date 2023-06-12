США хотят ввести в Совбез ООН еще шесть стран без права вето

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 249 0

WP: администрация Байдена предлагает добавить к Совбезу ООН еще шесть стран без права вето

США хотят ввести в Совбез ООН еще шесть стран без права вето

Фото: www.globallookpress.com / Manuel Elias/UN Photo

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Белый дом придумал способ «эффективного решения» вооруженных конфликтов подобных украинскому.

Администрация президента США Джо Байдена предложила добавить еще шесть постоянных мест в Совете безопасности ООН без предоставления права вето. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Автор публикации считает, что таким образом Белый дом хочет «эффективно решать» вооруженные конфликты наподобие того, что происходит на Украине.

Отмечается, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже консультируется с дипломатами из 193 стран — членов организации по вопросу расширения состава участников.

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин ранее отмечал, что с началом конфликта на Украине ООН столкнулась с кризисом бездействия, а ее Совбез фактически утратил дееспособность. Это происходит оттого, что страны-антагонисты — Россия с одной стороны и «коллективный Запад» с другой — постоянно блокируют инициативы друг друга, пользуясь своим правом вето.

В результате эффективность решений Совбеза ООН стремится к нулю, а он сам превратился в орган, где нужно озвучить свою позицию и «заклеймить» противника дипломатическими методами, а не прийти к конкретному результату, отметил Топорнин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высмеял инициативу ряда стран лишить РФ права председательства в Совбезе организации.

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