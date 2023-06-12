Незалежная стала жертвой стратегии Белого дома, которая ранее применялась во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

Стратегия Белого дома в украинском конфликте не исключает гибели всех жителей Незалежной, если это будет выгодно США. Об этом пишет The American Conservative.

«На вопрос, сколько еще украинцев должно умереть, Байден в частном порядке отвечает, что „потенциально могут умереть все из них“», — говорится в публикации.

Автор материала сообщает о реализации на Украине так называемой «Доктрины Байдена», цель которой — выжать как можно больше выгоды из конфликта без непосредственного участия США и невзирая на число жертв. До Украины жертвами этой стратегии стали Вьетнам, Ирак и Афганистан.

По словам автора, чтобы конфликт не закончился, Вашингтон продолжает отправлять Киеву оружие. Объем поставок рассчитан так, чтобы вооружений хватало для ведения боев, но было недостаточно для достижения победы. При этом Вашингтону безразлична массовая гибель украинцев и катастрофические разрушения в стране, так как на последующем восстановлении Украины США также рассчитывают заработать.

На днях политолог-американист Дмитрий Евстафьев заявил, что украинское правительство занимается разрушением страны. По словам эксперта, на территории бывшей Украинской ССР процветает так называемый феномен вселенной смерти, при котором смысл социальной системы сводится к тотальному уничтожению всего, в том числе себя. Руководство этим процессом, по мнению Евстафьева, осуществляется из Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, который пожалел украинцев, отдающих собственные жизни за вранье киевского режима.