Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис пожалел украинцев, которые платят собственными жизнями за вранье киевского режима. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шансов победить Россию. По его мнению, все, что могут сделать боевики — постараться выявить слабые места российских войск, но и к этому Москва готовится заранее.

Как отметил Дэвис, РФ стремительно наращивает боевые навыки солдат и превращает армию в «гораздо более грозную военную силу». Кроме того, очевидно явное преимущество в техническом и человеческом потенциале. У Украины намного меньше таких ресурсов, поэтому время работает против нее. Разница в боевой мощи и время имеют решающее значение. Даже при наличии тактических успехов наступление ВСУ обернется уничтожением украинских войск.

«У меня сердце кровью обливается из-за того, что украинцы продолжают ежедневно расплачиваться в этом конфликте своими жизнями и частями тела. Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду, что они в конечном итоге смогут победить. Я не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв», — сказал офицер.

По прогнозам подполковника Дэвиса, если Киев начнет уверенное наступление, вне зависимости от результатов первых оборонительных действий РФ шансов на дальнейшие успехи нет. И даже если допустить, что Москва провалит оборону, конечный результат для украинских военных предрешен, уверен эксперт.

По данным Минобороны РФ, утром 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Атаки были отражены. За ними последовали еще удары после перегруппировки украинских подразделений, но и в этот раз задачи им выполнить не удалось. Были уничтожены десятки единиц военной техники, в том числе поставленной Западом, и полторы тысячи боевиков ВСУ.

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