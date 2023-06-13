Сбывшая мечта: школьники из Мариуполя увидели соревнования на автодроме «Игора Драйв»

Также они заглянули в «сокровищницу» комплекса, где увидели своими глазами первые модели Ford до Rolls-Royce и Jaguar прошлого века.

Десятки мариупольских школьников стали зрителями второго сезона дрифт-челленджа на автодроме «Игора драйв» под Петербургом. Каждый из этих детей провел не один деть, спасая себя и близких от обстрелов, но теперь у них новая жизнь и новые цели. Одна из которых поступление в вуз. Наш корреспондент Роман Ишмухаметов рассказал о незабываемом дне и будущем молодых мариупольцев.

Рев моторов, свист тормозов. Езда бок о бок. Дым из-под колес и жженая резина. Так на автодроме «Игора Драйв» проходит второй сезон дрифт-челленджа.

«В дрифте всегда двое. Ведущий убегает, ведомый догоняет, пытаясь максимально точно повторить скоростные заносы на трассе с идеальным покрытием и резкими поворотами», — рассказывает журналист.

За этими захватывающими мгновениями, а всю трассу гонщики проходят за 40-50 секунд, с трибун наблюдают школьники из Мариуполя. Теперь для них это сбывшаяся мечта.

«Автоспортом я прежде никогда не интересовалась, но сейчас меня это заинтересовало! Трассы, возбуждение. Я поражена!» — рассказывает Каролина Бекленищева.

Не просто стать зрителем, но и лично познакомится с гонщиками, взять у них автографы. И даже почувствовать себя пилотом. С отдельной трибуны ребята, затаив дыхание, следили за ездой на экстремальных скоростях — больше двухсот километров в час по шоссейно-кольцевой трассе.

«В основном, я смотрела это на телевизоре и не вызывало это особых эмоций. Но когда смотришь вживую и слушаешь рассказы, правила — это очень восхищает», — призналась Арина Стах.

А это настоящая сокровищница автодрома. Многим машинам здесь больше ста лет. От первых моделей Ford до Rolls-Royce и Jaguar прошлого века. Копий нет — только подлинники. И все они — на ходу.

Экскурсия в спортивные боксы, где во время соревнований находятся команды и техника. Глаза у детей — горят. Это и было главной идеей и целью благотворительного Фонда помощи детям Донбасса, созданного акционерным банком «Россия». Такие экскурсии уже становятся традицией. В прошлом году подростки тоже провели на автодроме «Игора Драйв» насыщенный яркий день.

«Вся эта атмосфера для них в новинку. Я думаю, что какое-то вдохновение, и та небольшая эмоция радости, которую нам удалось этим детям подарить. Мы надеемся, что эту эмоцию они сохранят, как можно дольше», — рассказывает гендиректор фонда Кристина Федосеева.

Побратим Петербурга — Мариуполь сейчас пишет новую главу своей истории.

«Инфраструктура восстанавливается, и так далее. Люди возвращаются в свои дома. Появляются новые жилые массивы. По факту, жизнь все лучше и лучше с каждым днем», — рассказывает мариуполец.

А новые молодые граждане огромной страны мечтают без страха за свою жизнь. Второй год подряд по приглашению правительства Петербурга школьники приезжают отдыхать и набираться сил в лагерь рядом с Финским заливом. Горизонт их планов — безграничен. Мария уже точно решила, кем станет, и где будет учиться.

«Я планирую быть педагогом. Поступать буду в Петербург. У нас очень много приезжали еще университетов, показывали стенды разные, рассказывали о профессиях, поэтому выбор большой!» — рассказывает Мария Пересада.

Незабываемый день — веселым финалом которого стала игра в боулинг. Многие ребята только здесь впервые взяли в руки шары. И с настоящим спортивным азартом сбивали кегли. Никто не уехал без ярких эмоций.