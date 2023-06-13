Режим ЧС введен после столкновения танкеров на реке Лена

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 26 0

Ситуация находится под контролем местных властей. Также проводится проверка.

Режим ЧС введен после столкновения танкеров на реке Лена

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен после столкновения двух танкеров на реке Лена в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Инцидент произошел накануне в районе поселка Алексеевск. Участниками водного ДТП стали судна ТР-901 и ТР-900. Первый стоял в порту на ремонте. Второй в это время перевозил бензин. В результате столкновения цистерна была повреждена и часть топлива вытекла в реку. Пострадавших не было.

Два танкера столкнулись на реке Лена — видео

По словам губернатора области, после происшествия экипаж судна оперативно приступил к перекачке бензина в неповрежденную емкость, а вокруг корабля установили боновое ограждение, использовав 300 килограммов сорбента.

«На данный момент уточняем объем нефтепродуктов, которые попали в Лену. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Есть запас сорбента и боновых заграждений. Ситуацию осложняет тот факт, что река — судоходная. Кроме того, ниже по течению находятся населенные пункты», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.

Местные власти проводят необходимые мероприятия, чтобы не допустить забор воды из реки. По факту произошедшего организована проверка.

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